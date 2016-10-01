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دار الافتاء: غدًا الأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد

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دار الافتاء: غدًا الأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد دار الافتاء: غدًا الأحد أول أيام شهر محرم والعام الهجري الجديد

دار الإفتاء المصرية

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد 2 أكتوبر، هو أول أيام شهر محرم وأول أيام العام الهجري الجديد 1438.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها مساء السبت 1 أكتوبر، أن اللجان الشرعية والعلمية التابعة للدار استطلعت، مساء اليوم، هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد وتبين لها بالرؤية الفلكية والعلمية ثبوت هلال شهر محرم ليكون اليوم هو آخر أيام شهر ذي الحجة لعام 1437 وغدًا الأحد أول أيام العام الهجري الجديد.

وأكدت الإفتاء التزامها بقرارات منظمة التعاون الإسلامي بالاعتماد على الرؤية الشرعية في تحديد أوائل الشهور الهجرية.

وتقدم مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام، بهذه المناسبة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وللشعبين المصري والعربي، معربًا عن أمله في أن يعيد الله تلك المناسبات بكل امن واستقرار وسلام.

أ ش أ

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