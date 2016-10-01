تأجيل محاكمة 178متهمًا بالعنف ليومى 3 و8 أكتوبر الجارى بـ «المنيا»‎

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، نظر إعادة محاكمة 178 متهمًا، فى أحداث عنف بمراكز أبو قرقاص وديرمواس وملوى ومغاغة، بمحافظة المنيا، إلى جلستى 3 و 8 من أكتوبرالجارى.

قال خالد الكومى ومحمد سمير الفرا، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين، إن المحكمة ناقشت 3 من شهود الإثبات فى 3 قضايا فيما تغيب شاهد الإثبات فى القضية الرابعة الخاصة بأحداث مركز مغاغة.

والمتهمون يحاكمون فى 4 قضايا، الأولى، تتعلق بإعادة إجراءات محاكمة 28 متهمًا، فى أحداث إقتحام قسم شرطة أبو قرقاص، وصدرت ضدهم خلال شهر مايو الماضى، أحكامًا بالسجن المشدد والمؤبد.

والقضية الثانية، بشأن محاكمة المتهمين بإقتحام وحرق كنيسة وكمين دلجا بمركز ديرمواس، والذين صدرت ضدهم أحكامًا بالسجن المؤبد غياييًا فى شهر مارس الماضى.

والقضية الثالثة، تتعلق بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين فى أحداث إقتحام قسم شرطة ملوى، وصادر ضدهم حكمًا بالمؤبد غيابيًا فى شهر مارس الماضى، وقد تأجلت القضايا الثلاث إلى جلسة 8 من شهر أكتوبر الجارى.

والقضية الرابعة، إعادة محاكمة 14 متهمًا محكوم عليهم بالسجن المؤبد غيابيًا، فى أحداث إقتحام قسم شرطة مغاغة، عقب فض إعتصامى رابعة والنهضة، وقد تأجلت إلى جلسة 3 من أكتوبر الجاري.