«مدير أمن المنيا» يتفقد عملية إصلاح سيارات تأمين الطرق بقسم المركبات

تفقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اليوم، قسم شرطة المركبات لمتابعة إصلاح سيارات تأمين الطرق وتجهيزها بالصورة التي تسمح لها بتمشيط الطريق الصحراوي الشرقي والغربي وطريق الجيش، وتبين أنه تم تصليح 12 سيارة تم تعميرها ووضعهم بالصورة المثلى التي تسمح لهم مداومة المرور على الطرق.

ثم توجه دويدار، لقسم شرطة المنيا وتقابل مع الملازمين الجدد بالنوبتجية وشدد علي ضرورة حسن معاملة المواطنين والتحلي بروح القانون وسرعة إنجاز أعمال المترددين على القسم، وأطلع على بعض الدفاتر بالنوبتجية للتأكد من سير الأوراق الخاصة بالمسجونين والمحجوزين.

وأنهى مدير الأمن جولته، بالمرور على إدارة قوات الأمن لمتابعة أعمال التطوير الذي وجه به حيث تقابل مع القائمين على إنهاء أعمال التطوير، كما أوصى بسرعة إنجازها وظهورها بالصور المثلى المطلوبة، وتفقد تدريب المجندين، وأوصى مدير إدارة قوات الأمن بحسن رعاية المجندين وتوفير سبل الراحة لهم.