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تسليم 50 عقد للمنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بالخارجة بالوادى الجديد‎

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تسليم 50 عقد للمنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بالخارجة بالوادى الجديد‎ تسليم 50 عقد للمنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي بالخارجة بالوادى الجديد‎

المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالوادي الجديد، اليوم،عن إعداد وتجهيز 50 عقد تمليك للمنتفعين من مشروع الإسكان الاجتماعي بواحة الخارجة لتسليمها لهم بداية الأسبوع القادم.

قال المهندس احمد حسين وكيل وزارة الإسكان بالوادى الجديد، أنه تم تسليم 50 عقد تمليك للمنتفعين خلال زيارة وزير الإسكان للمحافظة يوم 22 سبتمبر الماضي، وبهذا يكون تم تسليم 100 منتفع عقود تمليك الوحدات الإسكانية من إجمالي 240 وحدة بمركز الخارجة.

وأضاف، أن المنتفعين سيوقعون عقود عدادات الكهرباء سابقة الدفع “كروت شحن”، مع هندسة كهرباء الخارجة مع إستلام الكروت الخاصة بالشحن اعتبارًا من الأحد وعلي مدار الأسبوع الجاري.

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