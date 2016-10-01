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وفد رياضي تونسي يغادر القاهرة بعد أسبوع «الإخاء»

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وفد رياضي تونسي يغادر القاهرة بعد أسبوع «الإخاء» وفد رياضي تونسي يغادر القاهرة بعد أسبوع «الإخاء»

مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، وفداً رياضياً تونسياً يضم 36 رياضيا، يتضمن فرقا للناشئين فى كرة السلة وتنس الطاولة وسلاح المبارزة، وذلك بعد المشاركة في أسبوع الإخاء الرياضي المصري التونسي الأول.

وجاءت مشاركة الفريق التونسي فى إطار برتوكول التعاون فى المجال الرياضى بين وتونس ، حيث تضمن الاسبوع عدة لقاءات رياضية بين الفرق المصرية ، ونظيرتها التونسية ، بإقامة لقاءات فى نادى 6 اكتوبر ، ونادي الصيد المصري والمركز الاولمبي ، كما تضمن الأسبوع جولات سياحية فى خان الخليلى والأهرامات وحديقة الأزهر وعدد من المولات التجارية.

وتهدف هذه اللقاءات الي تعزيز العلاقات المصرية التونسية بين شباب الرياضيين وكذلك تبادل الثقافات والخبرات المختلفة بين الدولتين الشقيقتين.

وقامت سلطات المطار بانهاء اجراءات سفر الوفد التونسي علي الطائرة التونسية المتجهة الي العاصمة التونسية.

 

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