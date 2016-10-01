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المفوضية تتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة في الكونغو إلى نهاية 2018

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المفوضية تتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة في الكونغو إلى نهاية 2018 المفوضية تتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة في الكونغو إلى نهاية 2018

ارشيفية

نقل مشرعون عن رئيس مفوضية الانتخابات في جمهورية الكونجو الديمقراطية قوله يوم السبت إنه يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في نوفمبر المقبل إلى ديسمبر2018.

ويرجح أن يزيد هذا الإعلان من حدة التوترات السياسية في أعقاب مقتل 50 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي في العاصمة كينشاسا في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن وسط اتهامات للرئيس جوزيف كابيلا بتعمد تأخير الانتخابات للتشبث بالسلطة.

وينفي كابيلا أنه وراء إرجاء موعد الانتخابات ويقول إن ذلك يعود لأسباب لوجستية وأخرى متعلقة بالميزانية في هذا البلد الفقير الذي يفتقر للبنية التحتية.

وقال رئيس المفوضية كورنيل نانجا للمندوبين المشاركين في المحادثات متعددة الأحزاب إن المفوضية ستنتهي من تحديث سجلات الناخبين في 31 يوليو 2017 وتحتاج إلى 504 أيام إضافية لإجراء الانتخابات.

وأكد وزير العلاقات البرلمانية في تعليق على تويتر تصريحات نانجا.

وتهدف المحادثات إلى تحقيق توافق بين حلفاء كابيلا ومعارضيه والمجتمع المدني بشأن موعد الانتخابات.

غير أن معظم الأحزاب المعارضة الرئيسية قاطعت هذه المحادثات التي قالوا إنها تستهدف توفير ذريعة لكابيلا للبقاء في السلطة.

ووفقا لقيود دستورية بشأن ولاية الرئيس يتعين على كابيلا الذي تولى السلطة عام 2011 بعد اغتيال والده لوران كابيلا التنحي في ديسمبر كانون الأول المقبل.

وتضرر جمهورية الكونجو الديمقراطية بالتراجع العالمي في السلع. وفي يونيو حزيران 2016 خفضت ميزانيتها بنحو 22%. ويتوقع أن يتراجع النمو خلال العام الحالي من 9 إلى 4.3 %.

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