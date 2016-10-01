انقلاب سيارة محملة بالسولار بجوار محطة بنزين بأسوان

وقع حادث أنقلاب سيارة “كبسولة “، محملة بالسولار بجوار محطة وقود فى مدينة أسوان الجديدة، اليوم السبت، دون وقوع إصابات.

تلقى مدير أمن أسوان اللواء مجدى موسى إخطارًا من مدير المباحث العميد خالد إبراهيم يفيد بإنقلاب سيارة محملة بالسولار بجوار محطة وقود فى مدينة أسوان الجديدة، ولم يسفر عنها أى إصابات، وأنتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء تحسبًا لحدوث أى طوارىء.

وأنتقل رئيس المدينة والمسئولين إلى مكان الحادث، وجارى العمل على رفع أثار الحادث. وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.