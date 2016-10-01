محمد بن زايد يتفقد واحة الهيلي بمدينة العين

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عصر اليوم بزيارة تفقدية إلى واحة الهيلي ومواقعها الأثرية بمدينة العين.

رافق سموه خلال الجولة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

وشملت جولة سموه برج هيلي " برج بن رايح " الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر حيث قامت دائرة الآثار والسياحة بإعادة بنائه في ثمانينيات القرن الماضي على انقاض البرج القديم .

وكان البرج قد بني على مرتفع ليكون برجا لحراسة واحة الهيلي والمراقبة وتم إعادة بنائه على الطريقة التقليدية باستعمال اللبن والطين فيما دعمت أساساته بالحجارة .

كما تضمنت جولة سموه مزارع واحة الهيلي التي تقع شمال مدينة العين وممراتها الداخلية ومسارات أفلاجها حيث نشأت واحة الهيلي كواحات العين الأخرى على مياه الأفلاج إذ يغذيها فلج الهيلي الذي يجلب المياه الجوفية من شمال مدينة العين بطول 10 كيلومترات.