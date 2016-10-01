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«التعليم» تؤكد أن قرار مصروفات المدارس الخاصة يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة

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«التعليم» تؤكد أن قرار مصروفات المدارس الخاصة يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة «التعليم» تؤكد أن قرار مصروفات المدارس الخاصة يراعي الطبقات الفقيرة والمتوسطة

أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن “القرار الوزاري رقم (299) لسنة 2016 الذي صدر مؤخرا بشأن المصروفات السنوية للمدارس الخاصة عربي- لغات يراعي الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تضمنها القرار”.

وأوضح بيان الوزارة اليوم أن القرار 299 لسنة 2016 هو تعديل للقرار الوزاري رقم (290) الذي انتهى العمل به العام الماضي 2015 ومن ثم كان من الضروري إصدار قرار جديد ليتم العمل به في الفترة القادمة حتى لا تترك العملية لرغبات وطموحات كل صاحب مدرسة .

وأضاف البيان أن هذه المصروفات ثابتة وليست تراكمية ولمدة خمس سنوات وتتراوح رسوم تعليم المدارس الخاصة بين 3% إلى 11% بينما كانت تتراوح فى القرار السابق بين 3% إلى 17% ولمدة خمس سنوات كما أكد القرار على عدم الجمع بين الشرائح وإعادة التقييم .

كما نص القرار على إعفاء الطلاب المتفوقين بالمدارس الخاصة الحاصلين على مجموع 95% فأكثر من العام السابق مباشرة من الشرائح وإدراجهم ضمن نسبة 5% الخاصة بإعفاء الطلاب.

أ ش أ

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