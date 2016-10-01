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البدري لـ في الجول: الأهلي سيضم مهاجما أجنبيا في يناير مهما تكلف الأمر

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البدري لـ في الجول: الأهلي سيضم مهاجما أجنبيا في يناير مهما تكلف الأمر البدري لـ في الجول: الأهلي سيضم مهاجما أجنبيا في يناير مهما تكلف الأمر

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي إنه لابد لفريقه من ضم مهاجم أجنبي جديد في يناير.

ويضم الأهلي 3 أجانب في قائمته، هم جون أنطوي وجونيور أجاي وعلي معلول.

وقال البدري - في حوار مع FilGoal.com ينشره تباعا – "لا بديل عن التعاقد مع مهاجم إفريقي في يناير".

وأضاف "عملية البحث والاختيار بدأت بالفعل، لدينا مقعد وحيد شاغر في القائمة والأولوية الوحيدة لي هي مهاجم قوي وهداف".

وأتم "ولو استطعنا ضم اللاعب قبلها سنفعلها".

ويضم الأهلي بين صفوفه عمرو جمال ومروان محسن وعماد متعب وأنطوي وأجاي في خط الهجوم.

ولم يسجل أي مهاجم للأهلي أهداف منذ هدف متعب في شباك زيسكو في دوري أبطال إفريقيا يوم 13 أغسطس الماضي.

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