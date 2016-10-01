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أب يعتدى جنسيا على ابنته الطالبة بمدينة القرين بالشرقية

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أب يعتدى جنسيا على ابنته الطالبة بمدينة القرين بالشرقية أب يعتدى جنسيا على ابنته الطالبة بمدينة القرين بالشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

تجرد أب من الإنسانية، وقام بالتعدى جنسيا على نجلته الطالبة، كرها عنها، وقام ابنه بإخطارالشرطة التى توجهت وضبطته، وبعرضه على النيابة العامة بأبوحماد، قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أيمن المسلمى مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بلاغا من " ح. م. ف" 20 عاما، يتهم والده بالتعدى جنسيا على نجلته" إ " 16 سنة طالبة.

 

وتوجهت قوة من مباحث قسم القرين، برئاسة النقيب إسلام الدالى رئيس مباحث القسم، وتم ضبط الأب المتهم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض الطالبة على الطب الشرعى، وحبس الأب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أكدت التحريات صحة الواقعة والمحرر عنها المحضر رقم2572 جنح قسم القرين لسنة 2016 .


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