حبس عاطل قتل والدته بمنشأة القناطر ٤ أيام

أمرت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية برئاسة بدر مروان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل والدته وتهشيم رأسها بفأس بمنشاة القناطر.

كشفت تحقيقات النيابة التى أجرها مصطفى عبد العزيز مدير نيابة الحوادث، أن المتهم يدعى "محمود.ف ا.ع.ا " 34 عاما، عاطل، كان يعيش مع والدته "فوزية.ع.ال.ع" 58 عاما، ربة منزل المجنى عليها، وأشقائه، ومع مرور الوقت تغير كل شىء وتزوجوا جميعا وانتقل كل منهم للعيش بمنزله.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إن والده توفى منذ أكثر من ثلاثين عام، حاول المتهم أن يبحث عن عمل لكن دون جدوى، ومع مرور الوقت بدأت المشاكل تعرف طريق منزله وكان دائما على خلاف مع والدته بسبب الميراث، وخلال الأشهر الأخيرة تطور الأمر بينهم، وبدأ المتهم يتصرف بغرابة.

وأضاف المتهم أن بالفترة الأخيرة بد يتخيل أن والدته تخطط لقتله، لذلك قرر أن ينتقم فاستغل تواجدها بالمنزل وأحضر فأسا، وقام بالتعدى عليها وضربها على رأسها حتى سقطت غارقة فى دمائها.