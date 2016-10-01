أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. شرطة التموين تضبط طن دقيق مجهول المصدر و7000 علبة سجائر مهربة

Google+ Print
بالصور.. شرطة التموين تضبط طن دقيق مجهول المصدر و7000 علبة سجائر مهربة بالصور.. شرطة التموين تضبط طن دقيق مجهول المصدر و7000 علبة سجائر مهربة

>كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت الأسواق والتجار والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، ولذلك لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

 

واستهدفت الحملات، التنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، والإدارة العامة لشرطة والتجارة، ومديرية تموين القاهرة، على تفعيل مراقبة السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم، وتبين توافر السلع التموينية الأساسية والخضروات والوقود بالأسواق، وتم التواصل مع كبار الموردين للسلع الغذائية، كما تم التواصل مع شركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى وتجار سوق العبور، والتأكيد على ثبات أسعار السلع الغذائية.

 

وأسفرت الحملات، عن ضبط " صابر.ع.ع " 20 عاما مدير مخبز، وعثر داخل المخبز على كمية  من المواد الغذائية وزنت ( 1 طن دقيق ) مجهول المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقـم 17894 جنح قسم الحدائق، وضبط "محمد.ج.أ" 42 سنة صاحب مخزن سجائر بدون ترخيص، وعثر داخل المخزن على عدد 7000 علبة سجائر، 1200 عبوة معسل مستوردة ومهربة من الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 10765 جنح الزيتون.

 

كما تم ضبـط "سيد.م.ع" 40 سنة مدير  محل أدوات كهربائية بدون ترخيص، وعثر داخل المحل على 200 ماكينة إزالة شعر، 115 سشوار، 75 مكواة شعر، 65 راديو، 55 آلة حاسبه، 50 ماكينة شعر رجالى، 35 ملقاط، 9500 استيكر، 2100 عبوة كرتون فارغة مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة رقم 8382 جنح الجمالية، وتولت النيابة التحقيق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس