بالصور.. شرطة التموين تضبط طن دقيق مجهول المصدر و7000 علبة سجائر مهربة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة استهدفت الأسواق والتجار والقائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، ولذلك لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات، التنسيق مع وزارتى الزراعة والتموين، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، ومديرية تموين القاهرة، على تفعيل مراقبة أسعار السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة واللحوم، وتبين توافر السلع التموينية الأساسية والخضروات والوقود بالأسواق، وتم التواصل مع كبار الموردين للسلع الغذائية، كما تم التواصل مع شركة النيل العامة للمجمعات الاستهلاكية والمتاجر الكبرى وتجار سوق العبور، والتأكيد على ثبات أسعار السلع الغذائية.

وأسفرت الحملات، عن ضبط " صابر.ع.ع " 20 عاما مدير مخبز، وعثر داخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت ( 1 طن دقيق ) مجهول المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقـم 17894 جنح قسم الحدائق، وضبط "محمد.ج.أ" 42 سنة صاحب مخزن سجائر بدون ترخيص، وعثر داخل المخزن على عدد 7000 علبة سجائر، 1200 عبوة معسل مستوردة ومهربة من الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 10765 جنح الزيتون.

كما تم ضبـط "سيد.م.ع" 40 سنة مدير محل أدوات كهربائية بدون ترخيص، وعثر داخل المحل على 200 ماكينة إزالة شعر، 115 سشوار، 75 مكواة شعر، 65 راديو، 55 آلة حاسبه، 50 ماكينة شعر رجالى، 35 ملقاط، 9500 استيكر، 2100 عبوة كرتون فارغة مجهولة المصدر، تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة رقم 8382 جنح الجمالية، وتولت النيابة التحقيق.