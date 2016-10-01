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شركة بي.إيه.إي سيستيمز تبدأ في بناء غواصات نووية بريطانية جديدة

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شركة بي.إيه.إي سيستيمز تبدأ في بناء غواصات نووية بريطانية جديدة شركة بي.إيه.إي سيستيمز تبدأ في بناء غواصات نووية بريطانية جديدة

وزارة الدفاع البريطانية

قالت وزارة الدفاع البريطانية يوم السبت إن أعمال البناء ستبدأ في الغواصات النووية الجديدة للبلاد وأعلنت استثمارات جديدة تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار جنيه (1.7 مليار دولار) مع شركة بي.إيه.إي سيستيمز.

ودعم نواب البرلمان تجديد أنظمة الأسلحة النووية المتقادمة في وقت سابق من هذا العام وهو مشروع سيتكلف مليارات الجنيهات ويعتبر أساسيا في الحفاظ على وضع البلاد كقوة دولية في أعقاب تصويتها لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب رويترز قالت وزارة الدفاع في بيان “الاستثمار سيدعم وفاء بالتزاماتها للحفاظ على برنامج ترايدنت النووي للردع المستمر في البحر – وهو أقصى ضمان لأمننا -وبناء أسطول جديد من أربع غواصات من طراز (ساكسسور) الحاملة للصواريخ الباليستية.”

وقالت شركة بي.إيه.إي سيستيمز إن أول غواصة جديدة ستدخل الخدمة في أوائل العقد الذي يبدأ عام 2030.

 

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