الزمالك: لا عقوبات على مصطفى فتحي

نفى إسماعيل يوسف مدير الكرة في نادي الزمالك توقيع أي عقوبات على مصطفى فتحي لاعب الفريق فالأخير "لم يعترض نهائيا على قرار مؤمن سليمان".

الزمالك فاز على التعدين بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

مصطفى فتحي جلس على مقاعد بدلاء الزمالك ولم يشارك في المباراة لتخرج بعض التقرير تشير لـ"امتناع عن تدريبات الإحماء قبل المباراة".

وقال إسماعيل يوسف: "لا عقوبات على مصطفى فتحي فتحي. اللاعب لم يخطئ".

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للنادي "الأخبار السلبية أصبحت كثيرة على الزمالك في الفترة الأخيرة بدون أي مناسبة".

وأتم "الزمالك يتعرض للعديد من الشائعات الفترة الأخيرة".

مصطفى فتحي تحدث لـFilGoal.com وأكد عدم وجود أي أزمة مع مؤمن سليمان.

وقال مصطفى فتحي: " لم أمتنع عن تدريبات الإحماء ولا يوجد أي أزمة. لا أعرف لماذا خرجت تلك الأقاويل". (طالع التفاصيل)