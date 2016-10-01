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الجيش السورى يدمر مقرات لداعش والنصرة وانقاذ رضيعة عمرها 30 يوما بإدلب

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الجيش السورى يدمر مقرات لداعش والنصرة وانقاذ رضيعة عمرها 30 يوما بإدلب الجيش السورى يدمر مقرات لداعش والنصرة وانقاذ رضيعة عمرها 30 يوما بإدلب

>دمشق (أ ش أ)

تمكن عامل إغاثة فى سوريا من إنقاذ رضيعة لا يزيد عمرها عن 30 يوما من تحت الأنقاض، جراء تعرض منزلها للقصف فى إدلب.وذكرت قناة (العربية الحدث) ، اليوم السبت، أن عامل الإغاثة المتطوع ويدعى (أبو كفاح) لم يستطع أن يمنع دموعه من الانهمار وهو غير مصدق أن تلك الرضيعة مازالت على قيد الحياة وسط الركام الذى تنبعث منه رائحة الموت.

وأشارت إلى أن أبو كفاح شعر بأن تلك الرضيعة هى ابنته.. وقد شارك أبو كفاح ونحو 3 من مرافقيه، ممن يلقبونهم بـ"أصحاب الخوذ البيضاء"، فى إنقاذ الرضيعة وبقية أفراد أسرتها من تحت أنقاض منزلهم

من ناحية أخرى دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت مقرات وآليات لتنظيمى (داعش) الإرهابى و(جبهة النصرة) فى درعا وريف السويداء الشرقي.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله " إن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة من مسلحى (داعش) تسللت من قرية خربة صعد، باتجاه إحدى النقاط العسكرية فى تل بثينة، بريف السويداء الشمالى الشرقي، ما أسفر عن تدمير سيارة مزودة بمدفع رشاش لداعش، ومقتل وإصابة عدد من أفراده".

وأضاف المصدر أن " وحدة أخرى من الجيش قصفت مقرا لتنظيم (داعش) فى قرية القصر، شرق مدينة السويداء بنحو 40 كم، موضحا سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف التنظيم الإرهابي".

وتابع المصدر قائلا إن " وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة لمجموعة من مسلحى (جبهة النصرة) فى منطقة درعا البلد، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم".


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