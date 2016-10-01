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النائبة سحر صدقى: نواب قنا يلتقون مع مدير الأمن لمناقشة الخصومات الثأرية

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النائبة سحر صدقى: نواب قنا يلتقون مع مدير الأمن لمناقشة الخصومات الثأرية النائبة سحر صدقى: نواب قنا يلتقون مع مدير الأمن لمناقشة الخصومات الثأرية

>قنا - هند المغربي

صرحت النائبة سحر صدقى عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، بأنها وعدد من نواب محافظة قنا التقوا مع اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا فى مكتبه لمناقشة بعض المشكلات الأمنية التى تواجه المحافظة ومنها المشكلات الثأرية للقضاء عليها ومواجهتها.

وأضاف صدقى فى تصريحات صحفية، بأنه تقرر خلال اللقاء تشكيل لجنة للتوفيق بين أطراف الخصومات الثأرية لإنهاء صفحة الخلافات وإعادة الهدوء وخاصة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأوضحت صدقى، بأن مركز أبوتشت يعانى من العديد من المشكلات الثأرية التى أثرت على العملية التعليمية وتغيب عدد من الطلاب عن المدارس خشيه تجدد الاشتباكات لافته ان من أهمها مشكله كوم هتيم، الحسينات، والخوالد، والتى تسببت فى شبهه توقف للحياه ووقوع العديد من الضحايا والمصابين.


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