الجيش التركى يدمر 10 أهداف لداعش فى شمال سوريا

قال الجيش التركي، اليوم السبت، إن قواته فى شمال سوريا دمرت 10 أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي، بقذائف الدبابات والمدافع.

وأضاف الجيش فى بيان – نقلته صحيفة “ينى شفق” التركية – أن الأهداف الإرهابية ضرت فى منطقتى كوبانى وتل عطية اللتين تم إطلاق عشرات من قذائف الهاوتزر ومدافع الصواريخ منهما.

وأشار الجيش إلى أن نحو 1580 هدفا لداعش تم تدميرها بإطلاق 6 آلاف قذيفة من مدافع الهاوتزر منذ بداية “عملية الفرات” فى شمال سوريا، وتابع الجيش ، أن أحد مقاتلى داعش تم “تحييده” بجانب تدمير مركبتين خلال غارتين جويتين شنتهما قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن فى منطقة تيتانا.

ولفت الجيش إلى إن 3 جنود قتلوا فى صفوف الجيش السورى الحر، وأصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات التى جرت اليوم السبت، وتم تنظيف 107 مناطق سكنية من الإرهابيين تقع على مساحة 925 كيلومترا مربعا فى شمال سوريا منذ بداية العملية العسكرية.

أ ش أ