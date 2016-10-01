أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الجيش التركى يدمر 10 أهداف لداعش فى شمال سوريا

Google+ Print
الجيش التركى يدمر 10 أهداف لداعش فى شمال سوريا الجيش التركى يدمر 10 أهداف لداعش فى شمال سوريا

القوات المسلحة التركية _ أرشيفية

قال الجيش التركي، اليوم السبت،  إن قواته فى شمال سوريا دمرت 10 أهداف لتنظيم “داعش” الإرهابي، بقذائف الدبابات والمدافع.

وأضاف الجيش فى بيان – نقلته صحيفة “ينى شفق” التركية – أن الأهداف الإرهابية ضرت فى منطقتى كوبانى وتل عطية اللتين تم إطلاق عشرات من قذائف الهاوتزر ومدافع الصواريخ منهما.

وأشار الجيش إلى أن نحو 1580 هدفا لداعش تم تدميرها بإطلاق 6 آلاف قذيفة من مدافع الهاوتزر منذ بداية “عملية الفرات” فى شمال سوريا، وتابع الجيش ، أن أحد مقاتلى داعش تم “تحييده” بجانب تدمير مركبتين خلال غارتين جويتين شنتهما قوات التحالف الدولى بقيادة واشنطن فى منطقة تيتانا.

ولفت الجيش إلى إن 3 جنود قتلوا فى صفوف الجيش السورى الحر، وأصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات التى جرت اليوم السبت، وتم تنظيف 107 مناطق سكنية من الإرهابيين تقع على مساحة 925 كيلومترا مربعا فى شمال سوريا منذ بداية العملية العسكرية.

أ ش أ

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا