في_إفريقيا حكم مباراة الزمالك وصن داونز.. هرب من لاعبي الهلال بعد ' قطع رأسهم '

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مباراة الزمالك وصن داونز الجنوب إفريقي. الكيني ديفيز أوجنشي أومينو. حكم تعرض لموقف لا ينسى في ملاعب إفريقيا.

الزمالك يواجه صن داونز يوم 15 أكتوبر الجاري في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكيني ديفيز أوجتشي أومينو هو من أدار مباراة الذهاب بين الزمالك وبجاية في دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا وسبق لـFilGoal.com وأن نشر حكاية الحكم ويعيد نشرها من جديد.

صاحب الـ32 عاما أدار الكثير من المباريات الدولية. ودوري الأبطال وكأس الكونفدرالية وتصفيات إفريقيا للمونديال وبطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

ولكن مر الحكم الكيني بموقف لا ينسى في ملاعب إفريقيا والسبب الهلال السوداني.

إثارة الهلال وفيتا كلوب

في دوري أبطال إفريقيا عام 2014 أدار ديفيز أوجنشي مباراة فيتا كلوب الكونجولي أمام مضيفه الهلال.

لقاء في إطار المجموعة الأولى بالجولة الرابعة.

ونظرا لموقف الهلال وقتها والذي كان يمتلك 4 نقاط فقط ويحتاج للانتصار للحفاظ على آماله في التأهل، جاءت المباراة قوية ومثيرة للغاية على ملعب الفريق السوداني.

ونجح فيتا كلوب في قلب طاولة الهلال من 1-0 إلى انتصار 2-1 في اللحظات الأخيرة قبل أن ينفجر لاعبي الهلال في وجه حكم المباراة.

هدف أول للهلال مع الدقائق العشر الأولى في المباراة عن طريق محمد أحمد بشة. قبل أن يسيطر الفريق السوداني على مجريات المباراة.

ولكن فجأة تغير كل شيء. هدف تعادل في الدقيقة باسيسيلا لوساديسو في الدقيقة 82.

وبعدها هدف للهلال عن طريق نزار حمد، ولكنه هدف ملغي لم يحتسب.

ثم احتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدلا من ضائع وفي الدقيقة السادسة يحتسب ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح أصحاب الأرض. وينجح إيتيكياما أجيتي في تسجيل هدف الانتصار.

الهروووب

وعقب هدف الانتصار لفيتا كلوب أطلق ديفيز أوجنشي صافرته ليعلن نهاية المباراة قبل أن ينفجر غضب لاعبي الهلال.

وهاجم لاعبو الهلال والجهاز الفني حكم المباراة بقوة ليضطر للهرب سريعا من اللاعبين.

قبل أن تتدخل قوات الأمن وتحمي الحكم حتى خروج لاعبي الفريقين.

وتقدم نادي الهلال بشكوى للاتحاد الإفريقي ضد حكم المباراة نظرا لقراراته "الغريبة".

وخرج الاتحاد الإفريقي ليؤكد عدم وجود أي عقوبة على الحكم قبل أن يغرم نادي الهلال 10 ألف دولار نظير الأحداث التي حدثت عقب المباراة.

وتحدث التاج محجوب المدرب العام لنادي الهلال وقتها ليقول: "الحكم قطع رأسنا".

وأضاف في تصريحات لوسائل الإعلام السودانية "الظلم الذي تعرض له فريقي لا يحتاج إلى دليل. كل من شاهد المباراة سواء من داخل الملعب أو خارجه يعرف حجم الظلم الذي تعرضنا له".

وفشل نادي الهلال في التأهل لدور نصف النهائي وذلك بعد جمعه 7 نقاط في مجموعة احتل فيها الزمالك المركز الأخير وتأهل كل من مازيمبي وفيتا كلوب قبل أن يتوج مازيمبي باللقب.

شاهد على بداية الأهلي

وكان الكيني ديفيز أوجنشي أومينز شاهدا على بداية مشوار الأهلي هذا الموسم في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إذا أدر لقاء المارد الأحمر أمام ريكرياتيفو ليبولو في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال.

لقاء انتهى بالتعادل السلبي 0-0 ولم يشهد أحداث تحكيمية تذكر.

قبل أن ينجح الأهلي في الفوز بالإياب 2-0 ويتأهل ليضرب موعدا مع يانج أفريكانز في دور الـ16 من دوري الأبطال.

مع الزمالك

قاد الحكم الكيني مباراتين للزمالك الأولى كانت التعادل مع نكانا الزامبي 0-0 في دوري أبطال إفريقيا 2014 في ذهاب دور الـ16 من المسابقة.

في الإياب اكتسح الزمالك ضيفه نكانا بخماسية مقابل لاشيء. خماسية الزمالك وقتها جاءت عن طريق أحمد توفيق ومؤمن زكريا وعمر جابر وحازم إمام وأحمد جعفر، تحت قيادة أحمد حسام ميدو.

ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات قبل أن يفشل في التأهل إلى نصف النهائي باحتلاله المركز الأخير.

المباراة الثانية للزمالك بتواجد أوموينو كانت في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

ذهاب دور الـ16 من جديد. الزمالك يواجه مولودية بجاية الجزائري في القاهرة ويفوز بثنائية مقابل لاشيء.

ثنائية الزمالك جاءت عن طريق محمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد حمودي.

في العودة تعادل بجاية مع الزمالك 1-1 ليتأهل إلى دور المجموعات والآن ينتظره نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز.