الزمالك يؤجل سفره لجنوب إفريقيا

قرر الجهاز الفني للزمالك تأجيل سفره لجنوب إفريقيا لمدة يوم واحد، ليتجه الفريق لأقصى جنوب القارة يوم 11 أكتوبر.

الزمالك سيواجه صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 15 أكتوبر.

وكان من المفترض أن يسافر الفريق يوم 10 أكتوبر، ولكن بعد تحديد مباراة الذهاب يوم 15 قرر الجهاز الفني تأجيل السفر لمدة يوم واحد.

وكان الاتحاد الإفريقي (كاف) قد أعلن الحكم الكيني ديفيز أوموينو حكما للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وصن داونز.

وعبر تاريخه، قاد الحكم الكيني مباراتين للزمالك الأولى كانت التعادل مع نكانا الزامبي 0-0 في دوري أبطال إفريقيا 2014.

وقاد أوموينو لقاء للزمالك في البطولة، كان هو الفوز على مولودية بجاية في دور الـ16 للبطولة 2-0 في القاهرة.