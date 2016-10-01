مقتل المتهم بإصابة مخبر أمن وطنى بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

لقى "أحمد. ش" مصرعه منذ قليل، فى تبادل إطلاق النيران مع مباحث بلبيس بالشرقية، وتم ضبط شقيقه" رضا" لاتهامهما بإصابة مخبر بالأمن الوطنى وتحطيم سيارة إطفاء.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث بلبيس، بتواجد" أحمد ش" بأحد المناطق بحى الزهور بمدينة بلبيس، ومعه شقيقه "رضا" فتوجهت مأمورية قادها العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وضمت كل من الرائد ربيع وكيل فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد متولى رئيس مباحث بلبيس ومعاونيه ،بتعليمات من العميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، وفور وصول القوات لضبط المتهمان، بادرا بإطلاق أعيرة نارية على القوات، فتبادلت معهما القوات النيران، مما أسفر عن مقتل "أحمد ش" وضبط شقيقه" رضا" وبحوزتهما بندقيتين آليتين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحقيقات أنه منذ 6 أيام، قام الأول وشقيقه بمحاولة إشعال النيران بشقة طليقة شقيقهم بالقوة وإطلاق أعيرة نارية لترويع المقيمين بالمنطقة، وفور وصول سيارة أطفاء تابعة للحماية المدنية بمركز بلبيس، وقوة من الشرطة، لمعرفة الأمر والسيطرة على الحريق، قاما المتهمان بإطلاق النيران على القوة، مما أسفر عن إصابة مخبر بجهاز الأمن الوطنى بفرع بلبيس، وتحطيم سيارة الحماية المدنية ولاذا الجناة بالفرار.