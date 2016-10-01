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الإدارية العليا ترفض 700 دعوى للمفصولين من النيابة الإدارية

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الإدارية العليا ترفض 700 دعوى للمفصولين من النيابة الإدارية الإدارية العليا ترفض 700 دعوى للمفصولين من النيابة الإدارية

مجلس-الدولة

قضت المحكمة الإدارية في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار عادل لحظي بعدم قبول قرابة 700 دعوى قضائية أقامها المستبعدون من التعيين في الوظائف الإدارية بهيئة النيابة الإدارية.

وأوضحت المحكمة أن رفضها للدعوى جاء لانتفاء القرار الإداري، وإحالة الدعاوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وكانت هيئة النيابة الإدارية قد ألغت قرارات تعيين مقيمي الدعاوى في عدد من الوظائف الإدارية داخل الهيئة, استنادا إلى صدور حكم قضائي ببطلان صحة الإعلان عن مسابقة التعيينات التي عينوا بمقتضاها.

أ ش أ

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