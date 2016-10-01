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صور..السفارة المصرية في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

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السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

صرح السفير ياسر رضا، سفير في واشنطن، بأن الجهود التي قامت بها السفارة بالتعاون مع وزارة الآثار قد نجحت في إثبات أحقية مصر في إسترداد 4 قطع أثرية كانت مهربة داخل الولايات المتحدة. وقد قامت السفارة بالسير في الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد تلك القطع مع السلطات الأمريكية المعنية، كما قدمت الأسانيد التي تثبت أن تلك القطع قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وهو ما أثمر عنه إصدار السلطات الأمريكية قراراً بأحقية مصر في استرداد القطع، علما بأن القطع الأثرية هي آثار فرعونية تضم تابوتين خشبيين، وكفن من الكتان لمومياء مع القناع، بالإضافة إلى يد مومياء.

وأضاف سفير مصر في واشنطن أن السفارة سوف تستضيف في أواخر نوفمبر القادم حفل استقبال كبير يحضره عدد من أعضاء الكونجرس، ومسئولو وزارتي الخارجية والأمن الداخلي بالولايات المتحدة، وممثلون عن الجهات الأمريكية التي تولت القضية، وذلك لتوقيع مراسم تسليم وتسلم القطع.

ووجه السفير الشكر للمسئولين في وزارة الآثار المصرية على ما قاموا به من جهد لمساعدة السفارة في توفير الأسانيد القانونية، التي دعمت موقف مصر في تلك القضية، مؤكداً أن ما حدث يعد تكليلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية في تعقب الآثار المصرية التي تخرج من البلاد بطريقة غير شرعية والقيام بما يلزم لإعادتها إلى أرض الوطن.

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

السفارة في واشنطن تنجح في استرداد قطع أثرية مهربة

 

 

 

 

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