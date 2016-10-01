بالفيديو - سوانزي يواصل السقوط للمرة الثالثة على التوالي.. هذه المرة من ليفربول

واصل فريق سوانزي سيتي سقوطه في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة أمام ليفربول بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعد تلك الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري، والخامسة منذ بدايته.

وتقدم ليروي فير لسوانزي في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد عرضية متقنة من مايك فان دير هورن ليسكنها شباك لوريس كاريوس.

قبل أن يعود ليفربول في الشوط الثاني ويسجل روبيرتو فيرمينو هدف التعادل بعد تمريرة من جوردان هيندرسون في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ثم تحصل الحمر على ركلة جزاء تسبب بها أنخيل رانخيل مدافع سوانزي، وسجلها جيمس ميلنر في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

ليرفع الحمر رصيدهم من النقاط إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتها حتى نهاية مباريات الجولة، وتجمد رصيد سوانزي عند 4 نقاط في المركز الـ17.

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