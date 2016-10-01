' فضائح تليجراف ' تتوالى.. ريدناب يعترف بمراهنات لاعبيه على أنفسهم

تمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي اللاعبين من المراهنة على مباريات يشاركون فيها تحت أي ظرف، ولكن هاري ريدناب المدرب الإنجليزي المخضرم اعترف بعلمه أن لاعبيه قد راهنوا على فريقهم من قبل.

تحقيق استقصائي تجريه صحيفة "تليجراف" لكشف بعض وقائع الفساد في الكرة الإنجليزية، وهز إنجلترا كلها وتسبب في إقالة مدرب المنتخب الإنجليزي سام ألاردايس. (طالع التفاصيل)

وقال ريدناب لصحفيي "تليجراف" المتنكرين في هيئة رجال أعمال يبحثون عن نصائح خاصة بانتقالات اللاعبين إنه كان على علم بأن لاعبيه في أحد الفرق التي دربها راهنوا على أنفسهم للفوز بإحدى المباريات.

وكما كشف وكيل كان حاضرا للجلسة أن حتى الفريق المنافس – الذي حجبت "تليجراف" اسمه – راهنوا على أنفسهم للفوز بالمباراة ظنا بأن فريق ريدناب – المحجوب اسمه أيضا – سيدفع بفريق من الاحتياطيين، وهو الأمر الذي لم يحدث.

وتمنع لوائح الاتحاد الإنجليزي رهان اللاعبين على مباريات يشاركون فيها، وتجبر المدربين على إخبار الاتحاد بتلك الأمور في وقت حدوثها.

ويوضح التحقيق أنه لا يمكن معاقبة ريدناب قانونيا لأنه لم يعلم قبل المباراة كما أنه مزح خلال الفيديو الذي سجل له عن "مفاجأته" عندما علم بالأمر، ولكنه قد يعاقب من قبل الاتحاد لعدم إبلاغه بالأمر فور معرفته.

كما أكد المدرب الذي درب توتنام وبورتسموث وساوثامبتون ووست هام وكوينز بارك رينجرز تقابل مع الصحفيين الذين تنكروا كوكلاء لرجال أعمال من الشرق الأقصى، ولم يمانع في مساعدتهم للدخول في سوق الانتقالات الإنجليزي بل وشراء ناد في الدرجة الثانية.