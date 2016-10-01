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مباشر #في_إنجلترا – مباريات السبت.. هال سيتي (0) – (2) تشيلسي.. كوستا يسجل الثاني

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مباشر #في_إنجلترا – مباريات السبت.. هال سيتي (0) – (2) تشيلسي.. كوستا يسجل الثاني مباشر #في_إنجلترا – مباريات السبت.. هال سيتي (0) – (2) تشيلسي.. كوستا يسجل الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباريات يوم السبت من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأبرزها مواجهة هال سيتي ضد تشيلسي ووست هام يونايتد ضد ميدلزبره.

لمعرفة تشكيل تشيلسي ضد هال من هنا

لمعرفة تشكيل سندرلاند ضد وست بروميتش ألبيون من هنا

لمعرفة تشكيل واتفورد ضد بورنموث من هنا

لمعرفة تشكيل وست هام يونايتد ضد ميدلزبره من هنا

تشيلسي - هال سيتي

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د. 01 بداية المبارايات

د.03 تسديدة خطيرة وقوية من روبرت سنودجراس لاعب هال لكن كورتوا يتألق ويبعدها عن مرماه

د. 45 نهاية الشوط الأول

د.46 بداية الشوط الثاني

د..58 فرصة خطيرة للغاية خلقها كوستا وأبعدها ليفرمور والقائم عن طريق المرمى وسددها كانتي في السماء

د.61 الهدف الأول لتشيلسي بطريقة رائعة من ويليان

د. 67 هدف ثاني كوستا يضاعف النتيجة لتشيلسي

د. 81 خروج أزار ومشاركة أوسكار

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وست هام يونايتد - ميدلزبره

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د.07 مزيد من الأخبار السيئة لوست هام يونايتد إصابة بيرام ومشاركة ألفارو أربيلوا كبديل

د. 52 كريستيان ستواني يسجل الهدف الأول لميدلزبره

د.57 باييه يتلاعب بمدافعين ميدلزبره ويسجل هدفا خياليا ليتعادل لوست هام

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وست بروميتش - سندرلاند

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د. 35 ناصر الشاذلي يسجل الهدف الأول لوست بروميتش ألبيون ضد سندرلاند

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بورنموث - واتفورد

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د. 31 كالوم ويلسون يسجل الهدف الأول لبورنموث على واتفورد

د.50 تروي ديني يتعادل لواتفورد

د.63 جوشوا كينج يسجل الهدف الثاني لبورنموث

د.65 التعادل لواتفورد عن طريق إيزاك ساكسيس

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