مورينيو: أحتاج للوقت لفهم اللاعبين أكثر

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إنه بحاجة لمزيد من الوقت مع فريقه لفهم لاعبيه أكثر مشيرا إلى أنه بحاجة لفهم المزيد عنهم وذلك من خلال قضاء وقت أطول معهم.

وكان يونايتد قد حقق فوزه الأول في بطولة الدوري الأوروبي على زوريا لوهانسك بنتيجة 1-0 ضمن ثاني جولات دور المجموعات من البطولة.

وفي تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" لمورينيو "أنا بحاجة للمزيد من الوقت، أحتاج أن يلعب اللاعبين، وأحتاج لرؤيتهم في مواقف وظروف مختلفة، أحتاج لفهم المزيد عنهم".

وأضاف "يوجد الكثير لتعلمه حول اللاعبين ويأتي ذلك من خلال العمل معهم لفترة طويلة، بذلك تعرفهم جيدا".

واستطرد "يوجد دائما مفاجأة خلف الباب، حينما تعمل مع الفريق لمدة 3 أو 4 أو 5 أشهر، هناك دوما مفاجأة".

وتابع "كل مباراة هي كبيرة بالنسبة لنا، مباراة واتفورد كانت كبيرة".

وأردف "خسرنا 3 نقاط ضد واتفورد، لم تختلف تلك النقاط عن التي خسرناها ضد مانشستر سيتي".

وأتم "لذا كل مباراة مهمة، لكن لدينا خصوم كبار في شهر أكتوبر، وهو حافز لنا أيضا".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره ستوك سيتي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

كما سيشهد الفريق خلال شهر أكتوبر عدة مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول وتشيلسي.