سباليتي: لا أسمع أحدا يشيد بمحمد صلاح لهذا السبب

أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق روما الإيطالي أنه غاضب من الانتقادات التي تطول فريقه مشيرا إلى أنها تفتقد الكثير من الإحصائيات.

ويستعد روما لملاقاة فريق إنتر ميلان في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي يوم الأحد.

وقال سباليتي في المؤتمر الصحفي "الانتقادات التي تطول فريقي تنسى إحصائيات مهمة جدا لا أراها في أي مكان آخر، الأمر كله يتعلق بمراقبة وتغطية خطوط التمرير".

وأضاف "كل هذه الأشياء التي تحدث بدون أن تكون الكرة معنا، لست راضيا عنها لأننا لسنا متوازنين كفريق".

وتابع "لا أسمع أحدا يشيد بمحمد صلاح بسبب عدد المرات التي يضغط فيها على دفاع الخصم، خوسيه كاييخون هو الأفضل في ذلك لكن صلاح جيد جدا أيضا".

محمد صلاح سجل 4 أهداف لروما هذا الموسم بواقع 3 في بطولة الدوري وهدف في بطولة الدوري الأوروبي.