مؤتمر كلوب – عن السعادة رغم عدم الفخر.. ولا أحب التوقف الدولي

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه سعيد لكنه ليس فخور عقب فوز فريقه على سوانزي 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "علينا الفوز في المباريات التي لا نلعب فيها جيدا".

وأضاف "لسنا فخورين، ولكننا سعداء. لدينا الـ3 نقاط التي أردناها".

وأكمل "كنا نستطيع اللعب بشكل أفضل في الشوط الأول، كنا متأخرين طوال الشوط ولكن نهايته كانت أفضل لنا".

وأردف "تحسننا بشكل كبير في الشوط الثاني".

وتحدث كلوب عن التوقف الدولي بعد الجولة الحالية للدوري الإنجليزي قائلا: "قبل التوقف الدولي السابق كنا في مستوى جيد كما الآن. لا أحب هذا الموقف لكن لا يمكنني تغييره".

ويقابل ليفربول مانشستر يونايتد في الجولة الثامنة للدوري.