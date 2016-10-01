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باريس تدين بشدة قصف أكبر مستشفيات مدينة حلب

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باريس تدين بشدة قصف أكبر مستشفيات مدينة حلب باريس تدين بشدة قصف أكبر مستشفيات مدينة حلب

جان مارك إيرولت – وزير الخارجية الفرنسى

أدانت فرنسا وبأشد العبارات عمليات القصف التي استهدفت اليوم السبت أكبر مستشفى في الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جون مارك ايرولت – في بيان له – “إن حلب تتعرض لسيل من أعمال العنف منذ عدة أيام وأن الاستهداف الممنهج للمنشأت الصحية والطواقم الطبية أمر لا يمكن وصفه”.. لافتا في هذا الصدد بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة التي أكد فيها أن تلك الهجمات ترقى لجرائم الحرب وأنه من الضروري مساءلة مرتكبيها.

وشدد ايرولت على أن الهجوم الأخير ليس إلا تأكيدا على الحاجة الطارئة لوقف العدائيات في حلب ولإيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها بشدة السكان المتضررين..قائلا “إن فرنسا تتحرك في الوقت الراهن في إطار مجلس الأمن الدولي لوقف هذه المأساة غير المقبولة”.

وكانت إحدى المنظمات الطبية غير الحكومية العاملة في سوريا قد أفادت بأن أكبر مستشفى في مدينة حلب شمالي البلاد تعرض السبت للقصف للمرة الثانية بعد أن قصف الأربعاء الماضي ؛ مما أدى إلى توقفه عن تقديم الخدمات مؤقتا.

ومن جهتها .. حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي من أن الأجهزة الطبية في شرق حلب على وشك “التدمير الكامل” .. مطالبة “بإقامة ممرات إنسانية من أجل إجلاء المرضى والجرحى”.

أ ش أ

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