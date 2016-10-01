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الجيش السوري يدمر مقرات لداعش و النصرة في درعا وريف السويداء

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الجيش السوري يدمر مقرات لداعش و النصرة في درعا وريف السويداء الجيش السوري يدمر مقرات لداعش و النصرة في درعا وريف السويداء

ارشيفية

دمرت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت مقرات وآليات لتنظيمي داعش الإرهابي وجبهة النصرة في درعا وريف السويداء الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله ” إن وحدة من الجيش اشتبكت مع مجموعة من مسلحي داعش تسللت من قرية خربة صعد, باتجاه إحدى النقاط العسكرية في تل بثينة, بريف السويداء الشمالي الشرقي، ما أسفر عن تدمير سيارة مزودة بمدفع رشاش لداعش، ومقتل وإصابة عدد من أفراده”.

وأضاف المصدر أن ” وحدة أخرى من الجيش قصفت مقرا لتنظيم (داعش) في قرية القصر، شرق مدينة السويداء بنحو 40 كم، موضحا سقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف التنظيم الإرهابي”.

وتابع المصدر قائلا إن ” وحدة من الجيش وجهت ضربات مكثفة لمجموعة من مسلحي (جبهة النصرة) في منطقة درعا البلد، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفرادها وتدمير تحصيناتهم ومقراتهم”.

أ ش أ

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