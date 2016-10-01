تأجيل محاكمة إكرامى الصباغ بتهمة النصب على المواطنين لجلسة ١٧ أكتوبر

قررت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدى، تأجيل محاكمة رجل الأعمال إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى، فى الدعاويين التى حملتا رقم ١١٧٨٥و ١٢٠٦٥ لسنة ٢٠١٦، بتهمة النصب على المواطنين لجلسة ١٧ أكتوبر المقبل لورود التقرير.

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة أن شركة أونست كانت قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات المتعاقد عليها.