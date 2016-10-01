بالصور.. نجوم “السيرك” يشاركون فى ختام مهرجان المسرح التجريبى‎

نجوم السيرك القومي، يشاركون فى ختام الدورة الـ 23 لمهرجان المسرح التجريبى، كما شارك فى المهرجان البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج هشام عطوة، أمس. والذى أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وكان على رأس الحاضرين الكاتب الصحفي، حلمى النمنم وزير الثقافة، اللواء حسن خلاف رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، و د. سامح مهران رئيس المهرجان، و د. ايناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، و د. خالدعبد الجليل مستشار وزير الثقافة، ونخبة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة، والفنانين ورجال الصحافة والإعلام.

كما شارك نجوم السيرك القومي برئاسة الفنان جلال عثمان، بمجموعة من الفقرات تحت إشراف فنى د. محمد الشافعى وهى” الحربةالصينية” للفنانين محمد النوبى وإيهاب وصفى، والتوازن على الزجاج للفنان محمود التلبانى، والرجل المضيئ للفنان عمر عاشور، وذلك من خلال عرض فنى استعراضى للمخرج ناصر عبد المنعم، والموسيقى من إهداء الفنان فتحي سلامة.

وقال الفنان جلال عثمان، ان السيرك يمثل جزء أصيل من تراثنا الشعبى، والإستعانة بفقراته فى مهرجان دولى على خشبة دار الأوبرا المصرية يعد الحدث الأول من نوعه، وقد أضافت فقرات السيرك طابع مميزًا لحفل الافتتاح نال اعجاب كل الوفود الأجنبية والعربية بالمهرجان، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان أستعانت بالفنانة نهلة رماح لمرافقة الوفد الصينى المشارك بالمهرجان كمترجمة طوال فترة تواجده، وذلك إلى جانب متابعتها لفقرات السيرك بالمهرجان.