آبل تنشئ مركزًا بحثيًا جديدًا فى الصين بتكلفة 45 مليون دولار

كشف تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال أن أبل تبنى هذه الفترة منشأة بحثية بتكلفة 45 مليون دولار فى بكين من أجل التركيز على إنشاء أجهزة جديدة، وسيكون أول مركز بحثى لأبل فى الصين ومن المقرر أن يوظف 500 شخص سيعملون على تطوير أجهزة الحاسوب، والاتصالات، والأجهزة السمعية وغيرها، ويعد هذا المركز البحثى جزءا من خطط التوسع الصينية التى أعلن عنها الرئيس التنفيذى لشركة “تيم كوك” الشهر الماضى.

فخلال جولة قام بها إلى البلاد فى أغسطس الماضى وعد “تيم كوك” بالاستثمار أكثر فى الصين وتعهد بفتح هذا المرفق الخاص بالبحوث والتنمية قبل نهاية عام 2016، ورفضت أبل التعقيب لصحيفة وول ستريت جورنال عن المنشأة الجديدة، والتى يقال إنها ستكون استمرارا لسلسلة الاستثمارات التى قامت بها الشركة فى الصين فى محاولة لتعزيز مبيعات هواتفها الآيفون.

ومن الجدير بالذكر أن الصين تعد قاعدة لتصنيع أجهزة أبل وسوقا مهما للبيع ولكن أبل واجهت فى الآونة الأخيرة بعض المشكلات هناك، بدأت بإغلاق السلطات الصينية خدمات مثل iBooks وiTunes.