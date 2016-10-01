روسيا: أي عدوان أمريكي مباشر على سوريا سيؤدي إلى نتائج كارثية

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية, ماريا زاخاروفا أن أي عدوان أمريكي مباشر على سوريا سيؤدي إلى نتائج كارثية على منطقة الشرق الأوسط .

وصرحت زاخاروفا في تصريحات لها اليوم السبت – إن “اعتداء الولايات المتحدة المباشر ضد سلطات دمشق وضد الجيش السوري سيؤدي إلى تحولات مرعبة في الشرق الأوسط”.

وتوقعت زاخاروفا أن يؤدي تغيير النظام الحاكم إلى ما هو أبعد من فراغ السلطة, وهو الفراغ السياسي الذي سيمتلئ على الفور “بالمعتدلين” الذين في حقيقة الأمر ليسوا إلا إرهابيين والذين لا يمكن فعل أي شيء تجاههم، وذلك على حد قولها .

أ ش أ