إيران ترفض عرض ألمانيا للاعتراف بإسرائيل دولة مقابل إقامة علاقات ودية

قال وزير الاقتصاد الألمانى زيجمار جابريل، إن إيران رفضت عرضه لإقامة علاقات ودية طبيعية مع بلاده شرط الاعتراف بحق إسرائيل فى الوجود، الذى أطلقه تزامنا مع زيارته لطهران المقررة غدًا الأحد.

وأضاف نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد -فى تصريحات لصحيفة “دير شبيجل الألمانية اليوم السبت- أن إيران ستكون لها علاقات طبيعية وودية مع ألمانيا “فقط عندما تقبل بحق إسرائيل فى الوجود”.

وردا على تصريحات الوزير الألماني، قال بهرام قاسمى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن علاقات بلاده مع ألمانيا تستند إلى الاحترام والمصالح المتبادلة، ولن نقبل بشرط مسبق فى هذا الشأن.

وأضاف قاسمى أن إيران تعتبر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى والقضيه الفلسطينية مبدأ فى سياستها الخارجية ولن تتخلى أبدا عن ذلك، منوها بأن موقف ألمانيا السياسى “فى غير محله”، وطهران “لا تسمح لأى دولة بالتدخل فى شؤونها الداخلية”.

أ ش أ