مياه الشرب بالغربية ترصد 30 مليون جنيه لإحلال الشبكات القديمة بمدينة طنطا

أكد مسئول مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الانتهاء من محطة الصرف الصحى لقرية صناديد وشبشير وإخناواى ومحلة روح، وأنها جاهزة للافتتاح، وتم اعتماد 30 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى القديمة بمدينة طنطا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى المصغر لمركز طنطا والذى عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، وناقش المجلس المشاكل الموجودة بجميع القطاعات الخدمية بالوحدات المحلية القروية والقرى التابعة لها بنطاق مركز طنطا .

ووجه محافظ الغربية مسئول هيئة الطرق والرى بتشكيل لجنه لمراجعه جميع الكبارى على مستوى المحافظة كل فيما يخصه وعمل الصيانة والتوسعات اللازمة لها، كما أصدر توجهاته لمسئول مديرية الطرق بالغربية بعدم تحويل أى مبلغ مخصص لرد الشىء لأصله إلا للغرض المخصص له مع وضع الطرق الأولى للرصف على مستوى المحافظة فى خطة العام المالى 2016/2017 لتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وخلال الاجتماع ناقش المجلس كيفية مواجهة آثار هطول الأمطار فى فصل الشتاء وأصدر المحافظ توجيهاته بسرعة تشكيل تمركزات من جميع الجهات على أن تكون جاهزة بمعداتها وعمل تجارب لمدى جاهزية هذه المعدات فى أى وقت.

كما شدد محافظ الغربية على سرعة الانتهاء من تطهير بلاعات الصرف الصحي وبلاعات المطر، ومناقشة المشاكل الموجودة في قطاع التعليم ووجه المحافظ مسئول هيئة الأبنية بالغربية لوضع الأولوية لبناء مدارس فى القرى وتوابع القرى والعزب التى بها تكدس وكثافة فى الفصول ومواجهة عمليات التسرب فى العملية التعليمية .

وأثناء الاجتماع قدم محافظ الغربية الشكر للدكتورة فريدة مجاهد وكيل تعليم الغربية السابق، وذلك تقديرا لما قدمته من جهد فى تطوير العملية التعليمية بالمحافظة وتمنى لها التوفيق والنجاح فى عملها الجديد ، كما رحب محافظ الغربية بالشناوى عبد الصمد عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الجديد.

وناقش المجلس المشاكل الموجودة بقطاع الكهرباء والصحة والرى والزراعة والشباب والرياضة والأزهر الشريف والأوقاف وعمل الدراسة اللازمة، والعمل على حلها.

حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلس النواب لمركز طنطا ، ورئيس مدينة طنطا جميع القيادات التنفيذية والأمنية على مستوى المحافظة ومسئولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب بمركز ومدينة طنطا.