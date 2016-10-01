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إدارة البيئة بمركز الخارجة تحرر محضر ضد أحد المقاولين لعدم إزالته مخلفات البناء

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إدارة البيئة بمركز الخارجة تحرر محضر ضد أحد المقاولين لعدم إزالته مخلفات البناء إدارة البيئة بمركز الخارجة تحرر محضر ضد أحد المقاولين لعدم إزالته مخلفات البناء

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قامت إدارة شئون البيئة برئاسة مركز الخارجة بالوادى الجديد بتحرير محضر ضد أحد المقاولين بأحد أحياء المدينة، وذلك لقيامه بإلقاء المخلفات الناتجة عن البناء والأخشاب والمخلفات بين عمارات الحى مما تسبب فى نشوب حريق كاد أن يلتهم إحدى الوحدات السكنية والتى تضرر صاحبها ويدعى المهندس محمد عز بمديرية الإسكان من إلقاء تلك المخلفات وعلى الفور قامت لجنة من شئون البيئة برئاسة المهندس أحمد فؤاد مدير الإدارة وقاموا بإزالة جزء من المخلفات بأنفسهم ووجهوا إنذارا للمقاول المتسبب فى انتشار تلك المخلفات وتحرير محضر تصل غرامته إلى 20 ألف جنيه فى حال تكرار ذلك الإجراء.

 

وقالت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة إن سلوكيات عدد من المواطنين تهدر جهود العاملين برئاسة المركز من خلال إلقاء المخلفات والقمامة فى غير أماكنها بصورة متكررة وهو ما يتسبب فى تكون بؤر عديدة للقمامة والتى تؤدى لتشويه المنظر الجمالى وانتشار الحشرات وتعيق جهود عمال النظافة مشيرة إلى أن رئاسة المركز لا تتوانى لحظة عن تحرير المحاضر ضد المقاولين المخالفين والدين يلقون المخلفات فى غير أماكنها.

 


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