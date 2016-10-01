أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اعتصام سكان بمستعمرة كهرباء طلخا بسبب قرار تحرير عقود إيجار لمنازلهم

Google+ Print
اعتصام سكان بمستعمرة كهرباء طلخا بسبب قرار تحرير عقود إيجار لمنازلهم اعتصام سكان بمستعمرة كهرباء طلخا بسبب قرار تحرير عقود إيجار لمنازلهم

>الدقهلية - محمد حيزة

نظم المئات من سكان مستعمرة كهرباء الدقهلية بطلخا اليوم إعتصاما أمام بوابات مدينة الكهرباء بعد قرار مجلس ادارة شركة الكهرباء بتشكيل لجنة لتحرير عقود إيجار للسكان المتواجدين بالمستعمرة حيث إن الشركة منحتهم تلك الشقق السكنية بعد أن تم تعيينهم منذ أكثر من 25عاما .

وشكل سكان المدينة السكنية دروع بشرية أمام بوابة المستعمرة لمنع أى شخص من دخول المدينة بعد أن قرر رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء تشكيل لجنة لتحرير عقود إيجار للشقق التى يقيم بها العاملون السابقون بالشركة والذين أحيلو إلى المعاش، وذلك لآنهم منذ أن كانوا يعملون بالشركة يقيمون بها دون أى مقابل أو سداد فواتير للمياه أو الكهرباء. 

ورفض الموظفون السابقون والمهندسون وأسرهم دخول اللجنة ، ورفضوا التعامل معها أسوة بباقى إسكان شركات الكهرباء فى المحافظات الأخرى. 

وأعلن سكان بالمدينة السكنية أنهم عاشوا حياتهم فى المدينة بدون دفع إيجار شهرى أو سدادا أى فواتير فى مقابل أنهم أفنوا حياتهم طوال عملهم بالشركة . 

وقال محمد السيد على، رئيس اللجنة النقابية السابق وعضو مجلس إدارة سابق، أنه لمدة 12 سنة كان يعمل رئيسا للجنة النقابية بالشركة وبعد خروجه على المعاش يتقاضى معاش شهرى 1300 جنيه ، والشركة بعد أن أخذت منهم شبابهم تريد أن تحرر لهم عقود إيجار بمبلغ 650 جنيها فى الشهر، بالإضافة إلى تركيب عدادات مياه وعدادات للكهرباء.

وأضاف، لو حدث ذلك سأذهب لبيع المناديل على كوبري طلخا، ودخولهم للمدينة السكنية " المستعمرة " علي جثثنا لآننا لا يمكننا أن نتحمل تكاليف الإيجار والفواتير كما أن شركات الكهرباء فى المحافظات الأخرى لم تفعل مثلما تريد أن تفعل شركة الدقهلية وهذه سابقة لم يطالب بها أحد من قبل . 

وانتظرت لجنة تحرير العقود بعيدا عن المدينة ولم تتمكن من الدخول أو تحرير أى عقد من العقود.

 

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365