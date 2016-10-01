وزير التربية والتعليم يفتتح مشروعات تعليمية بتكلفة 17 مليون جنيه بدمياط

قام وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني صباح اليوم السبت بتفقد سير العملية التعليمية بدمياط وافتتاح عدد من المدارس الجديدة بنطاق المحافظة.

وقام الوزير بوضع حجر الأساس لخمس مدارس بتكلفة 17 ونصف مليون جنيه ومنها المدرسة الزخزفية بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه وافتتاح وتطوير مدرسة طلائع الغزل الابتدائية بتكلفة مليون و700 ألف جنيه والمدرسة المتميزة بدمياط الجديدة بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيه وافتتاح المدرسة الثانوية الصناعية بكفر سعد بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.

وقال إنه تم إنشاء 9 مدارس جديدة بدمياط للتعليم العام والفني تشمل 161 فصلا بتكلفة 46 مليونا و700 ألف جنيه وأنه جاري إنشاء 18 مدرسة تشمل 224 فصلا بتكلفة 80 مليون جنيه.

وأكد الوزير أن هناك لجانا مشكلة حاليا لوضع نظام جديد للثانوية العامة يضمن عدم تسرب الامتحانات نهائيا.. مشيرا إلى أنه يتم تعديل القرار 250 والخاص بالمجموعات المدرسية وأتاح لولي الأمر أن يختار المدرس والمدرسة التي يتم تقديم مجموعات التقوية المدرسية فيها.

أ ش أ