أخبار عاجلة

فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة

Google+ Print
بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة

>الغربية - مصطفى عادل

تحاول قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، منذ ساعتين، السيطرة على حريق هائل اندلع فى مقلب قمامة بمدينة المحلة الكبرى، والمجاور لميناء المحلة البرى ومستشفيات الصدر والحميات والكبد، والذى اندلع منذ الصباح وارتفعت ألسنه اللهب وتصاعد الدخان الكثيف فى سماء المنطقة والروائح الكريهة.

 

وانتقل اللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، والعميد أشرف عمار مأمور قسم ثان المحلة، والعقيد محمد عتمان وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة، وضباط قسم مرور المحلة، و5 سيارات إطفاء، وساعدت الرياح فى انتشار النيران والدخان الكثيف، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

تصاعد الادخنه من مقلب قمامة المحلة 

ادخنه كثيفة تغطي سماء المنطقة

الحماية المدنية تحاول اخماد النيران

جانب من محاولات اخماد النيران 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365