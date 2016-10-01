بالصور.. الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق مقلب قمامة بالمحلة

تحاول قوات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، منذ ساعتين، السيطرة على حريق هائل اندلع فى مقلب قمامة بمدينة المحلة الكبرى، والمجاور لميناء المحلة البرى ومستشفيات الصدر والحميات والكبد، والذى اندلع منذ الصباح وارتفعت ألسنه اللهب وتصاعد الدخان الكثيف فى سماء المنطقة والروائح الكريهة.

وانتقل اللواء زكريا عباس حكمدار أمن المحلة وسمنود، واللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة، والعميد أشرف عمار مأمور قسم ثان المحلة، والعقيد محمد عتمان وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمحاسب صلاح موسى نائب رئيس المدينة، وضباط قسم مرور المحلة، و5 سيارات إطفاء، وساعدت الرياح فى انتشار النيران والدخان الكثيف، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران.

تصاعد الادخنه من مقلب قمامة المحلة

ادخنه كثيفة تغطي سماء المنطقة

الحماية المدنية تحاول اخماد النيران

جانب من محاولات اخماد النيران