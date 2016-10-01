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النيابه تبدأ التحقيق مع عاطل قتل والدته بمنشأة القناطر

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النيابه تبدأ التحقيق مع عاطل قتل والدته بمنشأة القناطر النيابه تبدأ التحقيق مع عاطل قتل والدته بمنشأة القناطر

>كتب سليم على

بدأت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة بدر مروان ، التحقيق مع عاطل قام بقتل والدته المسنه، بمنشأة القناطر، وكشفت المناظرة التى أجراها مصطفى عبد العزيز مدير نيابة الحوادث عن إصابة المجنى عليها بتهشم فى عظام الجمجمة وشج بالرأس وتبعثر أجزاء من المخ .

 

 

كان أهالى قرية أبو غالب بمنشاة القناطر فوجئو بعاطل يخرج صارخا من منزله حاملا فأس ملوثة بالدماء مرددا : قتلت أمى فأسرع الجيران داخل المنزل ليفاجأوا بالأم جثة هامدة مهشمة الجمجمة فأبلغوا الشرطة وتحفظوا على الابن .

 

 

تلقي اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا بمقتل سيدة مسنة على يد نجلها بقرية أبو غالب بدائرة قسم منشأة القناطر وعلي الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعى مفتش مباحث شمال أكتوبر والمقدم على عبد الكريم وتبين أن المتهم يبلغ من العمر قرابة 40 عاما وأنه مهتز نفسيا وقام مساء أمس بضرب رأس والدته البالغة من العمر 60 عاما بالفأسفتوفيت، وظل يردد : الجن أمرنى اقتلها ونفذت الأمر.

 

 

 

 


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