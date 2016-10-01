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تأجيل معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات لـ31 أكتوبر

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تأجيل معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات لـ31 أكتوبر تأجيل معارضة شقيق وزير التنمية المحلية على حكم حبسه 3 سنوات لـ31 أكتوبر

>كتب سليم على

قررت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفي رشدى، اليوم السبت، تأجيل المعارضة المقدمة من محمد زكى مصطفى بدر، شقيق وزير التنمية المحلية، على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد، لجلسة 31 أكتوبر، لورود الإعلان.

 

 

كانت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، قد قضت غيابيا بالحبس 3 سنوات على المتهم، فى البلاغ رقم 13337 جنح الدقى لسنة 2015 ضد محمد ذكى مصطفي بدر شقيق وزير التنمية المحلية أحمد ذكى بدر، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون و670 ألف جنيه، وتقدم المتهم بمعارضة على الحكم السابق، وطعن على الشيك بالتزوير.

 

 

 

 


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