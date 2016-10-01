رئيس الوزراء العراقى:35 مليار دولار خسائر العراق بسبب داعش

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم السبت إلى مواصلة محاربة الإرهاب والعمل على معالجة أسبابه ومكافحة الجريمة المنظمة، وقال العبادى - فى كلمة ألقاها بالمؤتمر العلمى الأول للبحوث والدراسات الذى أقامه المركز الوطنى للبحوث والدراسات فى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية - إن تنظيم "داعش" الإرهابى تسبب فى خسارة للعراق تقدر بحوالى 35 مليار دولار أمريكى.

ولفت إلى أن الإرهاب يستغل الأسباب والعوامل التى تخلق أرضية غير صالحة فى المجتمع ومنها الفقر ويعمل على شراء الذمم بالمال ومن الضرورى أن تكون هناك معالجة حقيقة له من خلال امتزاج البحوث العلمية بالتطبيق.

وقال العبادى إنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يمر العراق بها وحالة التقشف بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا إننا نحقق الانتصارات ونحرر الأراضى نتيجة التخطيط والتنظيم مع أن ما ننفقه على قواتنا المسلحة أقل من السابق.

وأشار إلى أن العراق بلد غنى بالعلماء والباحثين وأصحاب الكفاءات والمؤتمر خطوة لوضع العلم والبحوث والدراسات فى خدمة المجتمع وبالأخص الشرائح التى تستحق الاهتمام والرعاية.

ونوه إلى إطلاق أكبر مبادرة للقروض الميسرة بالرغم من التحدى المالى الذى تمر به الحكومة من أجل إفساح المجال للشباب لبناء مشاريع توفر فرص عمل لهم وتساعد على التنمية، وأضاف: قمنا أيضًا بتعديل قانون الموازنة لمنح الموظفين الراغبين اجازة طويلة لمدة خمس سنوات مع الاحتفاظ براتبهم الأسمى وحقوق التقاعد لتحفيز القطاع الخاص وتقليل الفقر وزيادة فرص العمل.