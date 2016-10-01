سمر العشري

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج لأول مرة وكذلك انخفاض تصاريح التجديد .



وأضاف التقرير أن أعداد استخراج التصاريح الجديدة لأول مرة انخفضت إلى 31 ألف تصريح بعدما كانت 37.2 ألف من نفس الفترة العام الماضى .



فى حين ارتفعت اعداد المصريين المغادرين إلى 494.1 ألف بعدما كانت 443.8 ألف شخص فى حين ، بلغ أعداد القادمين من الخارج إلى 452.8 ألف شخص بعدما كانت 492.7 ألف شخص .

شبكةعيونالإخبارية

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