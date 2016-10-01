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انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج ...

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انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج ... انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج ...

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض أعداد التصاريح الممنوحة للمصريين للعمل بالخارج لأول مرة وكذلك انخفاض تصاريح التجديد .

وأضاف التقرير أن أعداد استخراج التصاريح الجديدة لأول مرة انخفضت إلى 31 ألف تصريح بعدما كانت 37.2 ألف من نفس الفترة العام الماضى .

فى حين ارتفعت اعداد المصريين المغادرين إلى 494.1 ألف بعدما كانت 443.8 ألف شخص فى حين ، بلغ أعداد القادمين من الخارج إلى 452.8 ألف شخص بعدما كانت 492.7 ألف شخص .

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رئيس قسم الأخبار