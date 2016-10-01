عجائب في الدنيا لم تسمع عنها من قبل: «حارس الموت» ...

سمر العشري

عجائب الدنيا الشهيرة سبع تجذب السياح من جميع أنحاء العالم لزيارتها والتمتع بها، فالجميع يعرف مبنى الكولسيوم في إيطاليا، وسور الصين العظيم، وبرج بيزا المائل في إيطاليا، وتاج محل في الهند، ولكن لا أحد يعرف شيئًا عن الجسر القديم في البوسنة والهرسك، أو مسجد شيخ لطف الله في إيران، فتلك هي أماكن تاريخية قديمة غاية في الجمال والروعة، ولكن ليست معروفة بالنسبة للسياح، فهي وُصفت بأنها من عجائب الدنيا السبع التي يجلّها الكثيرون .

ورصد موقع «برايت سايد» قائمة بتلك العجائب السبع، الموجودة في 7 مدن مختلفة حول العالم، وفقًا لاستبيان أجرته مجلة «كورا»، سألت فيه الأشخاص عن الأماكن المعمارية المميزة غير المعروفة عالميًا بشكل كاف :

- الجامع الكبير في جينيه" مالي " :

عمر المسجد أكثر من 100 عام، وهو من أكبر المباني المصنوعة من الطين، وفي عام 1988 تم إدراجه ضمن قائمة المواقع الأثرية لليونسكو، ولكن المسجد مغلق أمام الزيارات السياحية خلال تلك الفترة.

- شاند باروي " الهند " :

يقع في قرية هندية صغيرة تُسمى «أبهانيري»، وهو واحد من أقدم وأعمق السلالم الموجودة في العالم، والمبنى يشبه الهرم المقلوب، يمتد لتحت الأرض حتى 100 قدم، ويقود إلى بحيرة صغيرة خضراء اللون، ويعتقد خبراء الآثار والتاريخ أن عمره يرجع إلى 600 عام قبل الميلاد.

- قصر البرلمان " رومانيا " :

هو أحد معالم بوخارست الشهيرة، والذي بُني خلال عهد الدولة الشيوعية، ويعد واحدًا من أضخم وأغلى المباني المدنية الإدارية في العالم، وهو يتكون من 12 طابقًا، بالإضافة إلى 8 طوابق أخرى تحت الأرض، ويتألف من 3100 غرفة، وتبلغ مساحته 330 ألف متر مربع.

- الجسر القديم في " البوسنة و الهرسك " :

هو جسر قديم يمر فوق نهر «نيرتفا» بمدينة موستار، وتم إدراجه ضمن قائمة اليونسكو للمواقع الأثرية في عام 2005، ويعد القفز من أعلى الجسر في مياه النهر، هو من إحدى الممارسات المفضلة لدى السياح في تلك المدينة.

- حصن كومبهالجره " الهند " :

تلك القلعة محاطة بجدران فريدة من نوعها، والتي كانت معروفة في العصور القديمة باسم «حارس الموت»، وتلك الجدران تمتد إلى 36 كم، ويصل ارتفاعها إلى 8 أمتار، وقد استمر بناؤها من القرن الـ15 حتى القرن الـ16، ورغم الحروب التي شهدها ذلك الحصن إلا أنه لم يتعرّض لأي دمار.

- مسجد شيخ لطف الله " إيران " :

هو تحفة معمارية من الطراز المعماري الإيراني للدولة الصفوية، وتم بناؤه بين عامي 1602 و1619، وهو مبنى مميز، وفي قمة الفخامة لأسباب عديدة، وهو ليس به مآذن أو ساحة صلاة، فلم يكن المسجد مخصصًا للاستخدام العام، بل كان مخصصًا لعبادة حريم الشاه.

- حصن ديروار " باكستان " :

بُني ذلك الحصن في عام 1733، وهو مكون من 40 برجًا، ويقع في الصحراء الباكستانية، ويمتد حتى 1500 متر، وارتفاعه 30 مترًا، ورغم أنه من أحد المواقع التاريخية القديمة إلا أن السكان المحليين لا يعرفون عنه شيئًا .

شبكةعيونالإخبارية

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