مرتضى منصور: أسعى لحضور 80 ألف مشجع لنهائي دوري أبطال إفريقيا

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طبع 80 ألف تذكرة لحضور الجماهير مباراة فريقه ضد صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء إنه يسعى لحضور السعة كاملة في ملعب المباراة لتحفيز اللاعبين على التتويج باللقب الغالي.

وأشار إلى أنه يأمل في أن يكون الحضور الجماهيري دفعة معنوية كبيرة للاعبي الفارس الأبيض قبل مواجهة الفريق الجنوب إفريقي.

ويخوض الزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد صن داونز على أن تقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 15 من الشهر الجاري، ويقام لقاء الإياب يوم 23 من نفس الشهر.

وتتوقف منافسات الدوري المصري الممتاز نظرا لخوض منتخب مصر أولى مواجهاته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ضد الكونجو يوم 9 من شهر أكتوبر.