حكم كيني يقود ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ' بشرى للزمالك '

أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) الحكم الكيني ديفيز أوموينو حكما للقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك وصن داونز يوم 15 أكتوبر في جنوب إفريقيا.

وعبر تاريخه، قاد الحكم الكيني مباراتين للزمالك الأولى كانت التعادل مع نكانا الزامبي 0-0 في دوري أبطال إفريقيا 2014.

وقاد أوموينو لقاء للزمالك في البطولة، كان هو الفوز على مولودية بجاية في دور الـ16 للبطولة 2-0 في القاهرة.

ولم يحكم أوموينو لقاء لصن داونز من قبل.

كما حكم مباراتين للأهلي الأولى كانت أمام ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي في أنجولا والتي انتهت 0-0، ومباراة زيسكو في دور الثمانية في زامبيا والتي انتهت 3-2 للفريق الزامبي.

كما حكم أوموينو مؤخرا لقاء مصر وجنوب إفريقيا الودي الذي فاز به البافانا البافانا 1-0.

ويعاون أوموينو كل من بيرهي أوميتشيل الإريتري وثيوجيني نداجيجيمانا البوروندي.

وسيكون ثييري نكورونزيزا من بوروندي حكما رابعا.