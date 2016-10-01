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العثور على جثتي شاب وشابة داخل سيارة بالفجيرة

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العثور على جثتي شاب وشابة داخل سيارة بالفجيرة العثور على جثتي شاب وشابة داخل سيارة بالفجيرة

 توفي شاب وشابة مواطنين ، في العشرين من عمرهما، حيث تم العثور على جثتيهما داخل مركبة في وضع التشغيل بمنطقة ثوبان بالفجيرة ، حيث تم عرض الجثتين على الطب الشرعي للتعرف على الأسباب التي أدت لوفاتهما.

وأفاد العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة في حديثه مع " البيان" ان بلاغا ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة التاسعة صباح يوم السبت يفيد بالعثور على جثتين لشاب وشابة في داخل مركبة في وضع التشغيل ، وعلى الفور تحرك رجال الأدلة الجنائية لمسرح الحادث وتم رفع الجثتين ونقلهما إلى الطب الشرعي، لمعرفة أسباب الوفاة.

وأوضح ان التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن ملابسات الحادث المؤسف  وفي انتظار تقرير الكشف الطبي .

 

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