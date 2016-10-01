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انتحارى يقتل شخصًا ويصيب ثلاثة فى مدينة عدن اليمنية

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انتحارى يقتل شخصًا ويصيب ثلاثة فى مدينة عدن اليمنية انتحارى يقتل شخصًا ويصيب ثلاثة فى مدينة عدن اليمنية

أرشيفية

قال سكان ومسؤول محلي، اليوم السبت، إن انتحاريا فجر نفسه قرب دار للسينما فى مدينة عدن اليمنية الساحلية مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

ولم تعلن أى جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير الذى شنه مهاجم يرتدى حزاما ناسفا فى حى كريتر.

واستغل إسلاميون متشددون بما فى ذلك تنظيم داعش الحرب الأهلية الدائرة منذ 18 شهرا بين اليمنية المدعومة من فى المنفى وجماعة الحوثى لاكتساب نفوذ فى جنوب اليمن حيث يجندون مؤيدين جددا ويشنون هجمات على أهداف عسكرية ومسؤولين كبار.

وأعلن تنظيم داعش عبر حسابه على برنامج تليجرام أمس الجمعة مسؤوليته عن اغتيال ضابطى أمن فى عدن الأسبوع الماضى، وفى أغسطس قتل مفجر انتحارى 54 شخصًا على الأقل عندما قاد سيارة ملغومة باتجاه مجمع لمسلحين فى عدن فى واحد من أكبر الهجمات التى يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها فى المدينة الساحلية.

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